Великобритания понизила статус консульства в Иерусалиме

Британское консульство в Иерусалиме понизили в дипломатическом статусе. Об этом пишет агентство Bloomberg. Представительство теперь называется Миссией Великобритании.

«Британское консульство в Иерусалиме переименовали в Миссию Великобритании», — пишет издание.

Лондон принял это решение после переговоров с Израилем. Между странами возник дипломатический спор. Причина конфликта кроется в британских санкциях. Великобритания ввела ограничения на товары из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Представительство продолжит свою работу. Однако штат сотрудников теперь работает в сокращённом составе.

Великобритания ранее уже вводила ограничения на продукцию из спорных территорий. Правительство Израиля регулярно выражает резкое недовольство подобными шагами Лондона. Переговоры сторон не привели к снятию ограничений. В результате дипломатическое представительство изменило свой официальный формат.

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