Великобритания расширила санкционный список против России

Министерство иностранных дел Великобритании расширило санкционный список против России. Об этом сообщили в британском МИДе. Под ограничения попали 38 позиций.

«Санкции предусматривают запрет на заход в британские порты и оказание ряда услуг этим судам», — отметили в ведомстве.

Под ограничения попали 23 компании, три физических лица и 12 судов. В список включили «Зарубежнефть», «ИНК-Капитал» и банк «Столичный кредит». Также ограничения затронули компании из Киргизии, Канады и Турции. Персональные санкции ввели против Улана Букабаева, Александра Яна Хендрика Таттерсалла и Егора Исаева. Власти предусмотрели замораживание активов для компаний и физических лиц. Физическим лицам также запретили въезд в Великобританию.

В список судов вошли «Александр Невский», «Андрей Первозванный», «Василий Суриков», «Мидволга-3» и Pioneer.

Британские власти объяснили ограничения участием этих судов в перевозке российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Россия считает такие западные санкции неэффективными и нелегитимными. Всё это подтверждает регулярное неприятие Москвой подобных ограничительных мер.

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