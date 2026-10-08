Вэнс раскритиковал посла США в Греции

Джей Ди Вэнс, занимающий пост вице-президента США, в ходе пресс-конференции дал журналистам комментарий по поводу разгорающегося скандала вокруг американского посла в Греции Кимберли Гилфойл.

Суть претензий к дипломату сводится к тому, что она, по сути, занималась торговлей влиянием.

Вэнс заявил, что не одобряет тех, кто торгует доступом к представителям власти, особенно если это высокопоставленные чиновники. При этом он добавил, что хотел бы ознакомиться со всей историей целиком, прежде чем формулировать окончательную позицию, и что всеми фактами по делу он не располагает.

Напомним, 7 октября The Wall Street Journal сообщила, что Гилфойл, еще будучи выдвинутой Дональдом Трампом на пост посла в Афинах, пообещала одному из доноров Республиканской партии организовать доступ к правительственным чиновникам в Вашингтоне. Взамен она просила погасить ее долг по кредитной карте — 100 тысяч долларов.

Это не первая скандальная история с участием Гилфойл. Ранее та же газета опубликовала ее высказывания, прозвучавшие в марте на закрытом мероприятии в Афинах. Тогда посол заявила греческому министру, что падение правительства в Бухаресте было спровоцировано США и что аналогичный сценарий Вашингтон способен реализовать в Афинах. «Мы можем сделать это с любой страной, с которой захотим», — приводит издание ее слова.

Отдельно стоит отметить биографию Гилфойл: она является политическим назначенцем, а не кадровым дипломатом. В прошлом работала на Fox News. Кроме того, она была супругой нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в период, когда тот занимал должность мэра Сан-Франциско, а также состояла в помолвке с сыном президента США Доном Трампом-младшим — правда, до свадьбы дело так и не дошло.

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