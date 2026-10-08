Власти экс-республики СССР намерены закупить вооружения и боеприпасы на огромную сумму

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии объявил тендер на приобретение вооружений и боеприпасов общей стоимостью 195 миллионов евро. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR, ссылаясь на официальную информацию оборонного ведомства.

Согласно опубликованным данным, речь идет о поставках вооружений калибром 40 и 23 миллиметра, а также комплектующих к ним. Кроме того, в рамках тендера планируется закупить боеприпасы калибра 76, 40 и 23 миллиметра. Условия конкурса предусматривают, что вся продукция должна быть произведена в странах Европейского союза или НАТО. При этом вооружения и боеприпасы обязаны либо уже состоять на вооружении регулярных или специальных подразделений армий стран-членов этих объединений, либо находиться на стадии принятия на вооружение.

Из общей суммы в 195 миллионов евро, выделяемых Таллином на эти цели, 145 миллионов предназначены непосредственно для закупки боеприпасов, а оставшиеся 50 миллионов планируется направить на приобретение вооружений. По каждой из двух частей закупки будет заключен отдельный контракт сроком на семь лет, уточняет ERR.

Эстония продолжает последовательно наращивать свой оборонный потенциал, вкладывая значительные средства в модернизацию вооружений и пополнение запасов боеприпасов.

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