Власти Израиля подтвердили закрытие консульства европейской страны

Гидеон Саар, возглавляющий министерство иностранных дел Израиля, официально подтвердил, что консульство Великобритании в Иерусалиме прекратило свою работу. По его словам, тем самым вступило в силу решение, которое израильские власти приняли еще в сентябре нынешнего года.

В результате большинство британских дипломатов, работавших в Иерусалиме, должны покинуть страну, однако несколько сотрудников все же смогут остаться на израильской территории. Соответствующее заявление Саар опубликовал в социальной сети, где уточнил, что генеральный консул и 19 дипломатов завершают свою работу и в ближайшее время покинут Израиль.

Вместе с тем глава израильского внешнеполитического ведомства сообщил, что в течение последней недели Израиль и Великобритания вели активный диалог. Целью этих консультаций было предотвращение дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами в связи с закрытием консульства в Иерусалиме. В итоге накануне вечером сторонам удалось достичь определенных договоренностей. Согласно этим договоренностям, израильские власти разрешили нескольким британским дипломатам остаться в Иерусалиме, несмотря на прекращение работы консульства как такового.

Саар также пояснил, что здание, в котором располагалось консульство, является собственностью правительства Великобритании. Израиль разрешил британской стороне разместить в этом здании оперативную группу из семи дипломатов, хотя оно сегодня перестало функционировать как консульство. Министр подчеркнул, что сфера деятельности этих сотрудников будет очень ограниченной. Кроме того, по его словам, достигнутые договоренности предполагают, что с британской стороны не будет принято никаких мер против Израиля после нынешних шагов израильских властей. Саар выразил мнение, что не Израиль начал эту дипломатическую конфронтацию, и заверил, что его страна заинтересована в добрых отношениях со всеми государствами мира.

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