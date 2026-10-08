Во Франции нашли необычный ответ на массовые протесты школьников

Во Франции направляют новых учителей в школы на фоне подростковых протестов

Французское министерство образования приняло решение направить в школы три тысячи замещающих учителей. Эта мера призвана закрыть кадровую брешь, ставшую одной из причин протестов среди старшеклассников. О планах сообщил глава ведомства Эдуар Жеффре в эфире телеканала TF1.

По его словам, в первую очередь помощь получат учебные заведения, где ситуация наиболее тяжёлая. Министр уточнил: 114 школ отнесены к «красной зоне», ещё 400 — к «оранжевой». Именно туда в ближайшие часы будут направлены замещающие педагоги. Их работа начнётся с 9 октября и продлится как минимум до вторника, 13 октября.

Напомним, волна протестов старшеклассников стартовала в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и впоследствии распространилась по всей стране. Учащиеся недовольны перегруженным расписанием, нехваткой преподавателей и другими системными проблемами в образовании. В ряде мест акции переросли в беспорядки и стычки с полицией.

С начала протестов жандармы и стражи порядка провели порядка семи тысяч задержаний, причём в 90% случаев задержанными оказались несовершеннолетние.

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