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Политика 1630

Володин считает вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством

Володин: вывод денег за рубеж должен стать отягчающим обстоятельством

Володин: вывод денег за рубеж должен стать отягчающим обстоятельством

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, выступил с инициативой ужесточить наказание за экономические преступления: он считает, что вывод денег на зарубежные счета нужно учитывать как отягчающее обстоятельство при вынесении приговоров.

В своём канале в «Максе» политик отметил, что сейчас такой факт не используется как отдельный квалифицирующий признак, хотя должен учитываться при подготовке обвинительного заключения и в судебных решениях.

Ранее стало известно, что граждане направили Володину 40 тысяч обращений в Интернете.

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Автор:
Вячеслав Володин