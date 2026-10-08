Минобороны Франции: мы должны быть готовы к вооруженному конфликту с Россией

Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что французские вооруженные силы должны быть готовы к возможному масштабному вооруженному конфликту с Россией. Об этом, как пишет Le Monde, глава военного ведомства сказала на заседании комитета по обороне Национального собрания при обсуждении проекта оборонного бюджета на 2027 год.

По словам Вотрен, армия Франции обязана одновременно поддерживать готовность к крупному военному столкновению и выполнять повседневные задачи, которые ставит перед ней государство. Министр также отметила, что Париж считает намерения России «предельно ясными».

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о планах нападения на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не намерена атаковать государства альянса.

В России также выражали обеспокоенность ростом военного присутствия НАТО в Европе. В МИД РФ подчеркивали готовность к диалогу с альянсом на равноправной основе, одновременно призывая западные страны отказаться от дальнейшей милитаризации европейского континента.

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