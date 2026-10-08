Войска Мали и Африканский корпус вернули город Кидаль под контроль

Вооружённые силы Мали и подразделения Африканского корпуса Минобороны России вернули под контроль город Кидаль. Об этом сообщается на информационных ресурсах корпуса.

«В результате успешных совместных действий ВС Мали и подразделений Африканского корпуса альянс террористов понёс тяжёлые потери и не смог удержать позиции», — сказали в корпусе.

Операция длилась с 1 по 7 октября 2026 года. Группировка преодолела более 450 км от города Гао. Военные прошли через заминированные участки и сложный рельеф. Штурмовые отряды вошли в Кидаль с нескольких направлений. Противник не смог организовать сопротивление. Сейчас силы проводят зачистку города. Специалисты занимаются разминированием территории. Гражданскому населению оказывают гуманитарную помощь.

Город Кидаль расположен на северо-востоке Мали. С апреля 2026 года этот населённый пункт контролировала коалиция террористов FLA и JNIM. Эта группировка входит в структуру организации «Аль-Каида». Деятельность данной организации запрещена в России. Возвращение Кидаля стало важным политическим событием для Мали. Город считается символом государственности на севере страны. В ходе операции союзники также нанесли урон тыловым объектам противника.

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