Украинские военные преступно ведут себя по отношению к российским пленным и являются настоящими нацистами. Так член Совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран СВО с позывным «Добрый», кавалер двух орденов Мужества Сергей Перепелкин прокомментировал факт убийства вэсэушниками российского военнопленного с помощью заминированного ошейника.

Ранее ТАСС сообщил, что имеет в своем распоряжении видео, на котором вэсэушники дистанционно казнят российского военнопленного, на которого надели заминированный GPS-ошейник. Нашего пленного убили за то, что он отказался идти на позиции наших войск, чтобы их вскрыть.

Команду на подрыв «ошейника» очевидно дал оператор, который следил за нашим пленным с помощью беспилотника.

Российский сенатор Дмитрий Рогозин охарактеризовал преступную практику командующего украинскими беспилотными войсками Роберта Броуди* по кличке «Мадьяр» (признан в РФ экстремистом и террористом, объявлен в международный розыск), который снимает видео расправы над российскими военнопленными. По его словам, этот террорист «»просто наслаждается агонией погибающих» русских солдат.

Наших пленных «выпускают из клетки на «арену сафари» — для кровавых развлечений мадьяровских убийц-операторов ФПВ-дронов и их высокопоставленных гостей».

«Это не война, а убийство, - отметил Дмитрий Рогозин в своем канале. - В лице беспилотных войск ВСУ мы воюем не с солдатами, а с патологическими убийцами и маньяками, которых бессмысленно брать в плен. Пока «мадьяр»* (террорист и экстремист) будет жестоко расправляться с нашими пленными, снимая с их участием свои кровавые шоу, мы не будем брать его подчиненных в плен».

В свою очередь, ветеран СВО Сергей Перепелкин сказал «МК», что «военнослужащие ВСУ продолжают вести себя зверски, нарушать все действующие законодательства, хотя сама Украина пытается войти в состав НАТО, в состав ЕС»,

- Как они могут являться цивилизованной страной, если они не выполняют Международные действующие конвенции, которые еще были в 1949 году подписаны? - говорит он. - В частности, Конвенцию о военнопленных, в которой конкретно написано, как относиться к военнослужащим, попавших в плен. Все эти действия ВСУ в отношении пленных называется терактами. Исполнителей нужно всех выявлять, те должностные лица ВСУ, которые это делают, которые допускают издевательство над военнопленными, над нашими, русскими бойцами.

По словам эксперта, погибший российский военнослужащий - «это настоящий русский воин, который понимает, что он погибает».

- Сам погиб, а товарища, выручил, тем самым, что не пошел на передовую и не стал сдавать наши позиции. Это преступление ВСУ говорит о том, что нам противостоят нацисты, нелюди. Достойный воин, никогда себе не позволит использовать такие подлые методы ведения войны.