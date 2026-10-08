ВС РФ поразили логистический центр на Украине

Минобороны РФ в четверг сообщило об ударах беспилотников «Герань» по ряду объектов на территории Украины.

Согласно данным ведомства, операторы БПЛА БпС «Варяг» поразили стратегически значимые объекты, задействованные в интересах ВСУ. В глубине территории противника под удар попали здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса.

В министерстве подчеркнули, что результаты ударов подтверждены кадрами объективного контроля — они свидетельствуют об успешном поражении намеченных целей.

В Минобороны РФ добавили, что выведение из строя стратегических объектов существенно ограничивает возможности противника вести боевые действия.