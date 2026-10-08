...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1554

ВС РФ поразили логистический центр на Украине

ВС России поразили подстанции распределительных электросетей на Украине

ВС России поразили подстанции распределительных электросетей на Украине
МО РФ

Минобороны РФ в четверг сообщило об ударах беспилотников «Герань» по ряду объектов на территории Украины.

Согласно данным ведомства, операторы БПЛА БпС «Варяг» поразили стратегически значимые объекты, задействованные в интересах ВСУ. В глубине территории противника под удар попали здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса.

В министерстве подчеркнули, что результаты ударов подтверждены кадрами объективного контроля — они свидетельствуют об успешном поражении намеченных целей.

В Минобороны РФ добавили, что выведение из строя стратегических объектов существенно ограничивает возможности противника вести боевые действия.

Подписаться

Автор:
Россия