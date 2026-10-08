Минобороны: Армия РФ ведёт бои за шесть населённых пунктов в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают бои за освобождение шести населённых пунктов в Харьковской области. Речь идёт о Николаевке, Варваровке, Лукашове, Резникове, Нефедовке и Лобановке. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, группировка «Север» сжимает кольцо окружения, одновременно расширяя внешнюю зону контроля. Именно в этом кольце и ведутся боевые действия за указанные населённые пункты.

Таким образом, российские подразделения продолжают наращивать давление на позиции противника на данном направлении.

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