...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1179

ВС России сражаются за шесть населённых пунктов в Харьковской области

Минобороны: Армия РФ ведёт бои за шесть населённых пунктов в Харьковской области

Минобороны: Армия РФ ведёт бои за шесть населённых пунктов в Харьковской области
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Подразделения группировки войск «Север» продолжают бои за освобождение шести населённых пунктов в Харьковской области. Речь идёт о Николаевке, Варваровке, Лукашове, Резникове, Нефедовке и Лобановке. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, группировка «Север» сжимает кольцо окружения, одновременно расширяя внешнюю зону контроля. Именно в этом кольце и ведутся боевые действия за указанные населённые пункты. 

Таким образом, российские подразделения продолжают наращивать давление на позиции противника на данном направлении.

Читайте также: Минэнерго Украины анонсировало ограничения электричества в ряде регионов.

ВС РФ продвинулись у одного населенного пункта на Запорожском направлении — DeepState.

Подписаться

Автор: