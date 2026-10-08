Вооруженные силы Украины нанесли удар по грузовикам и складу с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Сначала в 03:00, а затем в 05:45 украинские дроны самолетного типа модификации Б-2 нанесли удары по территории склада. По данным местных властей ДНР, в результате атаки повреждения получили три грузовика МККК, обклеенных символикой Красного Креста, а также уничтожены строительные материалы, находившиеся как на площадке, так и в здании склада, написал он.

По его словам, территория склада МККК была промаркирована защитными эмблемами Красного Креста в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Кроме того, украинская сторона получала необходимые уведомления о месте расположения и функционировании склада. А также власти в Киеве должны были знать, что на нем хранится продовольствие, медицинские товары и стройматериалы, используемые для оказания помощи пострадавшим жителям Донбасса.