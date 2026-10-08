Южная Корея пошла на жесткие меры в отношениях с Киевом

Южная Корея отозвала посла с Украины на фоне конфликта

Республика Корея приняла решение отозвать своего посла с Украины, проинформировал МИД страны.

В опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства пресс‑релизе указано: «Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну».

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее заявил, что конфликт между Киевом и Сеулом возник из-за разного понимания конфиденциальности.

Ранее Южная Корея посчитала недостаточными извинения Киева за разглашение информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Глава МИД Чо Хён тогда заявил, что власти страны готовят решительные меры.