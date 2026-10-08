Заявление британского премьер-министра Энди Бернема о том, что страна «может пройти весь путь» к воссоединению с Европой, прозвучало в момент, когда континент находится не в лучшей кондиции. Самая стабильная экономика ЕС Германия переживает крах из-за проблем в автомобильной промышленности. Испания после жилищных протестов начала подготовку к досрочным выборам, а Бельгия и Франция вызывают опасения у трейдеров. Западные политологи сравнивают происходящее с греческим кризисом 2009 года, который едва не обрушил еврозону, и предупреждают: ЕЦБ уже исчерпал свои кредитные возможности, а экономический кризис во Франции, второй экономике ЕС, способен обрушить всю систему. Стоимость французских заимствований растёт, индекс риска дефолта подскочил до тревожных 80 пунктов, а глава Банка Франции признаёт, что страну «душат экономические проблемы». На этом фоне во Франкфурте ходят слухи о возможном уходе Кристин Лагард из ЕЦБ. По мнению экспертов, планы Бернема демонстрируют «глубокое невежество» относительно угроз, с которыми сталкивается еврозона, а сама идея возвращения к «стагнирующему, подпитываемому долгами блоку» выглядит как путь не к росту, а к новым проблемам.