Задержанный за госизмену экс-глава BND ФРГ имели большие долги

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг испытывал серьезные финансовые трудности. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

На пенсионные выплаты экс-чиновника было наложено взыскание. Причиной стали многомиллионные претензии, возникшие после банкротства латвийского банка PNB Banka в 2019 году. Ханнинг входил в наблюдательный совет финансового учреждения и нес персональную ответственность. Сумма долга могла достигать 4 млн евро. В совет также входил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Издание отмечает, что остается неясным, почему немецкие власти не обратили внимания на тяжелое материальное положение человека, обладавшего доступом к государственной тайне.

7 октября стало известно о задержании Ханнинга по подозрению в госизмене. По данным СМИ, он мог передавать секретные сведения для подготовки аналитического доклада в интересах сотрудника азербайджанских спецслужб.

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