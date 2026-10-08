Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии, в котором тот допустил возможность вмешательства России в итальянские выборы. По словам дипломата, Москва относится к подобным утверждениям исключительно с иронией.

Захарова отметила, что особенно странно слышать такие заявления в адрес Италии, которая в 2027 году готовится к проведению парламентских выборов. Представитель МИД подчеркнула, что делать подобные заявления на уровне министра иностранных дел означает проявлять неуважение к итальянским гражданам, которые способны самостоятельно разобраться в собственных политических процессах.

Дипломат категорически опровергла саму возможность какого-либо вмешательства России в выборные процессы за рубежом. Она напомнила, что никаких доказательств российского участия в воздействии или влиянии на избирательные кампании других стран никогда и никем не приводилось. Более того, те расследования, которые впоследствии проводились, раз за разом доказывали, что речь идет о вымышленных историях. В качестве примеров Захарова привела ситуации в Соединенных Штатах Америки и Австрии, где подозрения в российском вмешательстве в итоге не получили подтверждения.

По мнению официального представителя МИД, поиск так называемой руки Кремля или неких русских хакеров уже стал обязательной частью предвыборной риторики практически в любой стране коллективного Запада. Захарова подчеркнула, что подобные приемы не имеют ничего общего с реальностью и используются исключительно как политический инструмент.

В заключение дипломат отметила, что вмешательство во внутренние дела других государств не является стилем России, в отличие от западных политических элит, которые, по ее словам, не стесняясь и действуя грубо, на глазах у всего мира вторгаются в предвыборные кампании суверенных государств.

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