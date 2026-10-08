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Политика 1191

Захарова рассказала о дискриминации нацменьшинств на Украине

Захарова: на Украине нацменьшинства подвергаются унижениям и дискриминации

Захарова: на Украине нацменьшинства подвергаются унижениям и дискриминации
МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила о дискриминации национальных меньшинств на Украине.

По её словам, власти страны декларируют защиту прав меньшинств, но на практике формируют иерархию национальностей.

Захарова отметила, что коренным народам и меньшинствам, использующим языки стран ЕС, сейчас предоставляют расширенные права, тогда как остальные сталкиваются с унижением, дискриминацией и сегрегацией.

При этом, несмотря на действующие ограничения и штрафные меры, люди на Украине продолжают использовать русский язык в общении и мышлении, подчеркнула представитель МИД.

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Автор:
МИД РФ Мария Захарова