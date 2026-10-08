Замминистра обороны рассказал о развитии технологий в ходе СВО

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу «Политика» заявил, что принципиально новые технологии развиваются в ходе специальной военной операции стремительно, в кратчайшие сроки.

По его словам, классические войны, которые изучают в академиях, а также опыт Великой Отечественной и более поздних локальных конфликтов не в полной мере подходят к сегодняшнему полю боя. Появились совершенно другие средства поражения, и принципиально новые технологии развиваются за очень короткие сроки.

Евкуров отметил, что часть новых разработок проходит так называемую самоапробацию и самовнедрение прямо на поле боя. Всё появляется внезапно, и военным приходится постоянно искать контрмеры, чтобы противостоять происходящим изменениям.

Замминистра привел пример: в начале СВО применялись беспилотники коптерного типа для разведки и сброса боеприпасов, однако сегодня это оказалось далеко не самой главной проблемой. Куда опаснее, по его словам, так называемые FPV-дроны.

При этом Евкуров подчеркнул, что российские военные применяют FPV довольно успешно. Технологии, используемые в боевых действиях, постоянно трансформируются, и это требует постоянной выработки эффективных мер и способов противодействия.

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