Неожиданные для многих наши удары по киевским мостам помимо вполне осязаемого результата в виде нарушения логистики оказали большое психологическое воздействие, и не только на киевский режим, но и на западную аудиторию. По крайней мере, там усиленно разгоняют эту тему, связывая российскую операцию по уничтожению мостов через Днепр с генералом Сергеем Суровикиным.

Так, британская The Telegraph утверждает, что Владимир Путин вновь привлек генерала Сергея Суровикина для усиления ударов по Киеву. В авторской колонке Хэмиша де Бреттон-Гордона утверждается, в частности, что Сергею Суровикину, известному как «генерал Армагеддон», поручили уничтожение всех семи киевских мостов.

Российское военное ведомство пока официально не сообщало о том, что генерал Суровикин вновь привлечен к руководству войсками. Тем более о том, что именно ему поручили разрабатывать операцию по выносу транспортной и энергетической инфраструктуры киевского режима. Но, может, Хэмиш де Бреттон-Гордон действительно что-то знает. В любом случае эффект уже есть: напугать противника — наполовину победить.

Последняя официальная должность Суровикина — главком Воздушно-космических сил. Назначение сухопутного генерала в воздушно-космическое ведомство в свое время вызвало многочисленные кривотолки и даже неудовольствие со стороны летной элиты. Но потом недовольство сошло на нет.

Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске, окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. Дважды руководил российской группировкой войск в Сирии, где отметился жесткими и беспощадными ударами по террористам. Именно за сирийскую кампанию он получил на Западе прозвище «генерал Армагеддон».

В октябре 2022 года Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск на Украине, по неподтвержденным сведениям руководил массированными ударами по энергетической инфраструктуре.

По данным NYT, американская разведка перехватила его разговор о готовности применить тактическое ядерное оружие для предотвращения прорыва ВСУ к Крыму: после этого оценка вероятности ядерного удара Россией выросла с 5–10% до 50%.

Потом последовала отставка с поста главкома ВКС.

На Западе Суровикина боятся как командующего, который не остановится ни перед чем для достижения военно-политических целей, поставленных перед Вооруженными силами.