Администрация Трампа ввела санкции, направленные против МУС

США ввели санкции против МУС с запретом на проведение операций

По информации агентства Рейтер, администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС).

Ограничения предусматривают запрет на любые транзакции с инстанцией и призваны существенно затруднить её работу. Данные приводятся со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Как цитирует агентство слова Рубио, президент Трамп не намерен допускать преследования американцев со стороны МУС. «Именно поэтому сегодня Соединённые Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим операции с этим судом‑изгоем, перекрыв ему ресурсы и парализовав его способность функционировать», — заявил госсекретарь.