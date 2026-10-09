Агония на Банковой: наезд Зеленского на Трампа — признак полного дипломатического краха

Зеленский стал очень злой — буквально кусает руку, которая его, образно говоря, кормит. Наезд на Трампа, от которого киевский главарь потребовал не сидеть на двух стульях, говорит не только об отчаянии.

Стоит напомнить, что госсекретарь США Марко Рубио на днях высказался в том смысле, что украинский конфликт зашел в дипломатический тупик. По его оценке, сейчас нет возможности для урегулирования путем переговоров и, скорее всего, выход из тупика произойдет путем эскалации конфликта (вплоть до его расширения на другие страны, что Рубио назвал крайне опасным).

Эскалация, которую затеял Зеленский, объявив в конце июня о 40 днях операции по принуждению России к переговорам, закончилась тем, что жителям Киева сейчас предлагают справлять нужду в пакеты — город в полном блэкауте. Полностью встала металлургия и умирает экспорт зерна.

Естественно, Зеленский стал злой. «Нельзя с одной стороны договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой — говорить, что мы оказались в какой-то политической или дипломатической ловушке. Мы не в дипломатическом тупике. Нужно перекрыть им всю экономику. Заткнуть России рот. Не кормите их своими покупками и продажами. Просто введите санкции против их вооружений. Откройте Starlink для Украины», - потребовал он от Трампа.

Потому что происходят российско-американские контакты. Где-то успешно, а где-то нет, но идут поиски взаимовыгодного экономического сотрудничества. Стоит отметить, что и Европа-то, декларируя необходимость полной изоляции России и полной независимости от России, все равно не может полностью без поставок из России обойтись. Но они хотя бы стесняются это выпячивать, в отличие от американцев.

Очевидное стало доходить и до Зеленского: заявленная беспредельная поддержка Украины имеет свои пределы. Потому что ничто там, на Западе, не всерьез, кроме денег. Особенно «демократические ценности».