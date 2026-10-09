Александр Лукашенко сделал важное заявление о СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе, выразил уверенность в том, что потенциал СНГ далеко не исчерпан. По его словам, объединение остаётся союзом общей судьбы и сохранит эту роль на долгие годы вперёд. Такое заявление белорусский лидер сделал в рамках саммита, который проходит в Туркмении, сообщает БелТА.

Лукашенко отметил символичность места проведения встречи, назвав его жемчужиной Каспия. Он подчеркнул, что на протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами, и сегодня вновь выполняет эту объединяющую функцию. По мнению президента Белоруссии, это придаёт дополнительный смысл переговорам и подчёркивает историческую преемственность взаимодействия государств региона.

Саммит глав государств СНГ, председательство в котором принадлежит Туркмении, организован в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши. Мероприятие проходит в пятницу, 9 октября, в двух форматах — узком и расширенном. В работе саммита принимает участие российский лидер Владимир Путин. Впервые в истории мероприятия к встрече присоединился президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе закрытых для прессы заседаний участники намерены обсудить широкий спектр тем. Дипломат не исключил, что Владимир Путин проинформирует коллег по Содружеству о ходе украинского конфликта.

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