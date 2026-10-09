...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 2696

Александр Лукашенко сделал важное заявление о СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что потенциал СНГ не исчерпан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что потенциал СНГ не исчерпан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе, выразил уверенность в том, что потенциал СНГ далеко не исчерпан. По его словам, объединение остаётся союзом общей судьбы и сохранит эту роль на долгие годы вперёд. Такое заявление белорусский лидер сделал в рамках саммита, который проходит в Туркмении, сообщает БелТА.

Лукашенко отметил символичность места проведения встречи, назвав его жемчужиной Каспия. Он подчеркнул, что на протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами, и сегодня вновь выполняет эту объединяющую функцию. По мнению президента Белоруссии, это придаёт дополнительный смысл переговорам и подчёркивает историческую преемственность взаимодействия государств региона.

Саммит глав государств СНГ, председательство в котором принадлежит Туркмении, организован в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши. Мероприятие проходит в пятницу, 9 октября, в двух форматах — узком и расширенном. В работе саммита принимает участие российский лидер Владимир Путин. Впервые в истории мероприятия к встрече присоединился президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе закрытых для прессы заседаний участники намерены обсудить широкий спектр тем. Дипломат не исключил, что Владимир Путин проинформирует коллег по Содружеству о ходе украинского конфликта.

Читайте материалы на данную тему: "Лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе"

"В Кремле объяснили разницу между СНГ, ЕАЭС и ШОС"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".

Подписаться

Автор:
Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Россия Иран Владимир