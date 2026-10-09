Американский сенатор раскритиковал развязанную США и Израилем войну против Ирана

Сенатор-демократ Крис Мерфи в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) назвал войну США против Ирана “национальным унижением”.

Мерфи написал, что конфликт с Ираном делает Соединенные Штаты менее безопасным местом, и он приводит к повышению цен на все.

По словам сенатора, глава Пентагона Пит Хегсет не допустил его на американские военные базы во время визита на Ближний Восток, чтобы “скрыть правду”.

Демократ утверждает, что эта война “не работает”, и Штаты терпят в ней поражение. Как заметил Мерфи, власти страны пытаются скрыть от американцев, во сколько на самом деле обходится эта война.

Политик заявил, что базам США в Персидском заливе был нанесен значительный ущерб на миллиарды долларов, и он потребовал прозрачности по вопросу разрушений, спровоцированных этой войной.

Мерфи добавил, что ни один член Конгресса не может попасть на американские базы, потому что президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы американцы видели масштаб катастрофы.