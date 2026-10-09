Арагчи провел короткую беседу с Лавровым

Арагчи побеседовал с Лавровым и Байрамовым перед заседанием Совета глав СНГ

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи провел краткую беседу с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Об этом иранский дипломат сообщил в своем Telegram-канале.

Разговор состоялся непосредственно перед началом заседания Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств.

По словам Арагчи, в беседе также принял участие министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов. Перед началом основного заседания состоялся трехсторонний контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Подобные краткие встречи на полях крупных международных форумов традиционно используются сторонами для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

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