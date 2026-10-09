Аналитики оборонного сектора и военные обозреватели детально разобрали роль главы Центрального командования США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера в разработке и реализации военных планов Белого дома в отношении Ирана. Командующий, возглавляющий объединенные силы региона, выступает главным архитектором текущих воздушных ударов, блокады и операций сдерживания в зоне Залива.

Эксперты отмечают, что Куперу удалось наладить оперативное взаимодействие с израильским генштабом и координировать действия флотов союзников, однако затяжной характер противостояния и сохраняющиеся ракетные возможности Тегерана ставят сложные вопросы перед военным планированием. Балансирование между эскалацией и контролем над безопасностью судоходства в Ормузском проливе остается ключевым вызовом для командования.

В Пентагоне подчеркивают высокий профессионализм командующего при выполнении директив президента. Наблюдатели отмечают, что дальнейшие решения адмирала определят конфигурацию сил США на Ближнем Востоке.

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