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Политика 1931

Балтийские страны потребовали от ЕС запретить транзит зерна из России

Страны Балтии призвали ЕС остановить транзит зерна РФ

Страны Балтии призвали ЕС остановить транзит зерна РФ

Премьеры Эстонии и Латвии Кристен Михал и Андрис Кулбергс вместе с литовским президентом Гитанасом Науседой выступили с общим обращением к руководству Евросоюза. Они требуют прекратить пропуск российского зерна по территории объединения. Послание направлено председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен; о нём сообщило правительство Эстонии.

Обсудить эту тему собираются на заседании Европейского совета на следующей неделе. Михал хочет сам изложить позицию трёх балтийских государств.

В обращении говорится, что Москва сознательно бьёт по украинской экономике и одновременно ищет другие маршруты для продажи своей сельхозпродукции, в том числе через Балтику. По мнению лидеров Эстонии, Латвии и Литвы, ЕС не должен давать России возможность задействовать свою инфраструктуру, чтобы ослабить последствия боевых действий для собственной экономики.

Отдельно подписавшие уделяют внимание помощи Киеву. Они предлагают расширять коридоры солидарности между Евросоюзом и Украиной, а также увеличивать транспортные возможности, благодаря которым украинские производители смогут выходить на мировые рынки.

Эстония уже действует самостоятельно. С 1 октября она на основании закона о международных санкциях запретила транзит зерна из России и Белоруссии. 10 сентября эстонский МИД подтвердил, что намерен согласовывать шаги с Латвией и Литвой, чтобы создать региональный или общеевропейский механизм, полностью перекрывающий транзит российского зерна.

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