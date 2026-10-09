Британия перевезла ударные беспилотники поближе к границам России

Британский контингент в Эстонии пополнился ударными беспилотниками Nyan. Эти аппараты могут уничтожать объекты на расстоянии более 250 километров, что заметно расширяет возможности союзников наносить удары по удалённым тыловым целям. В пятницу об этом написала Postimees.

Пресс-секретарь британского контингента Мелисса Терри рассказала, что новые дроны дают армии Соединённого Королевства средство для точных ударов на большой дальности. По её словам, Nyan входит в единый контур огневого воздействия и усиливает те средства поддержки, которые уже есть. С её слов, этот дрон расширяет набор средств для точного поражения объектов на большом удалении и входит в более широкий арсенал для работы по целям в глубине вражеской обороны.

Терри также отметила, что появление Nyan в Эстонии усиливает роль Лондона в натовских усилиях по обороне и сдерживанию. Кроме того, новая техника помогает увязать средства поражения с наведением, планированием операций и цифровым управлением огнём. Сколько именно аппаратов передали подразделению, в Лондоне не сообщают, объясняя это соображениями оперативной безопасности.

В Эстонию эти аппараты попали весной, когда проходили манёвры «Весенний шторм». Nyan создан в Британии и относится к классу One Way Effector. Такой аппарат применяют один раз: после удара он не летит обратно. Он способен уходить к цели дальше чем на 250 километров. Запуск ведут с двух установок, сделанных в Эстонии, — Ely PL80 и Threod CATA BT.

Выпускает Nyan BAE Systems. Дрон получил реактивный двигатель, а его крылья раскрываются до 2,9 метра. Взлётная масса может быть больше 75 килограммов; примерно 20 из них отводят под полезную нагрузку. Производитель указывает скорость около 220 километров в час и пневматическую катапульту для старта.

В июле в Таллине Эстония и Великобритания подписали план по сотрудничеству в оборонной сфере. По нему бронетанковую часть, стоявшую здесь 10 лет назад с танками Challenger 2 и БМП Warrior, сменило новое формирование. В нём есть высокомобильная техника, современное оружие и беспилотники; его готовили с учётом условий Эстонии, отмечает издание.

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