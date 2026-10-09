Британских подводников учат сбивать беспилотники пожарными рукавами

Британское издание The Sun пишет, что военных моряков в стране тренируют отражать атаки беспилотников на подводные лодки при помощи пожарных рукавов. Для субмарин класса Vanguard, которые несут ракеты Trident II и стоят £4 млрд, такие шланги названы единственным средством ПВО.

Один из источников объяснил: применять приходится то, что есть рядом. Рукава кладут на палубы, пока лодки находятся у причала на базе Клайд в Фаслейне. Этот объект королевского флота считается в Великобритании самым засекреченным. На каждый шланг ставят насадку с пистолетной рукояткой — так морякам проще целиться в воздушные объекты.

Собеседник отметил, что раньше это считали пригодным для малых разведывательных дронов или для баловства, однако характер угроз с тех пор серьёзно изменился. Представитель ВМС пояснил, что Гар-Лох имеет хорошую природную защиту от вражеских подлодок, но из-за рельефа остаётся уязвимым для беспилотников. Положение осложняет и то, что вокруг много дорог общего пользования, а доступ людей на прилегающие территории не закрыт. Если рядом запустить несколько дронов, на реакцию остаётся меньше времени.

В Минобороны страны заявили, что защита граждан и объектов для них крайне важна, особенно там, где есть ядерные средства. Там добавили, что вопросы охраны баз постоянно пересматриваются с использованием многоуровневого подхода: физические преграды, патрули, наблюдение, мониторинг и средства противодействия БПЛА. В рамках плана инвестиций в оборону за 4 года дополнительно вложат £470 млн в усиление защиты военных объектов Великобритании.

В октябре британские военные впервые со времён Второй мировой войны провели наземные учения на Фарерских островах. The Telegraph сообщала, что Лондон взял на себя ключевую роль в отработке действий против российского «теневого флота». Глава оборонного ведомства Уэс Стритинг заявил изданию, что манёвры нужны для усиления сдерживания России. Он также сказал, что военные готовятся и к последующим действиям по перехвату судов российского теневого флота.

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