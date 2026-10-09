Бунт префектуры: парламент Окинавы потребовал пересмотра военного пакта с США

Законодательное собрание японской префектуры Окинава единогласно приняло резолюцию протеста и официальное обращение к правительствам Японии и США с требованием фундаментального пересмотра двустороннего Соглашения о статусе сил (SOFA), сообщает агентство Anadolu Agency со ссылкой на агентство Kyodo. Поводом для взрыва общественного возмущения стал арест военнослужащего морской пехоты США Балларда по обвинению в ограблении и жестоком убийстве японки.

Инцидент спровоцировал многолюдные митинги как на самой Окинаве, так и у стен резиденции премьер-министра в Токио. Американское военное командование ввело режим оперативной паузы на 48 часов и объявило 30-дневный комендантский час для всего военного контингента на острове, однако депутаты ассамблеи назвали эти меры полумерами, настаивая на лишении американских военных правового иммунитета.

Премьер-министр Японии выразила официальный протест американской стороне, вызвав посла США в МИД. Жители префектуры требуют кардинального сокращения американского военного присутствия на острове.

Ассамблея приняла резолюцию после убийства местной жительницы американским морпехом