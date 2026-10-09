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Политика 1187

Бунт префектуры: парламент Окинавы потребовал пересмотра военного пакта с США

Ассамблея приняла резолюцию после убийства местной жительницы морпехом

Ассамблея приняла резолюцию после убийства местной жительницы морпехом
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Законодательное собрание японской префектуры Окинава единогласно приняло резолюцию протеста и официальное обращение к правительствам Японии и США с требованием фундаментального пересмотра двустороннего Соглашения о статусе сил (SOFA), сообщает агентство Anadolu Agency со ссылкой на агентство Kyodo. Поводом для взрыва общественного возмущения стал арест военнослужащего морской пехоты США Балларда по обвинению в ограблении и жестоком убийстве японки.

Инцидент спровоцировал многолюдные митинги как на самой Окинаве, так и у стен резиденции премьер-министра в Токио. Американское военное командование ввело режим оперативной паузы на 48 часов и объявило 30-дневный комендантский час для всего военного контингента на острове, однако депутаты ассамблеи назвали эти меры полумерами, настаивая на лишении американских военных правового иммунитета.

Премьер-министр Японии выразила официальный протест американской стороне, вызвав посла США в МИД. Жители префектуры требуют кардинального сокращения американского военного присутствия на острове.

Ассамблея приняла резолюцию после убийства местной жительницы американским морпехом

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