Чернобыльское наследие: территории в Беларуси лишают статуса радиоактивных

В Беларуси развернулась острая научная и общественная дискуссия вокруг масштабного сокращения территорий, официально относящихся к зонам радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно обновленным государственным реестрам и постановлению Совета министров, статус пострадавших снимается с 177 городов и поселков, где проживают более 560 тысяч человек, что влечет автоматическую отмену предусмотренных чернобыльских льгот и ограничений.

Независимые ученые-радиохимики предупреждают о преждевременности такого шага, напоминая, что период полураспада основных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 составляет около трех десятилетий, из-за чего в почвах до сих пор сохраняется до 40% изначальной активности. Кроме того, нарастает концентрация америция-241 — токсичного альфа-излучателя, образующегося в результате распада плутония. Специалисты критикуют планы по снятию надзора за стихийными могильниками дезактивационных отходов.

Государственные ведомства настаивают на необходимости поэтапной реинтеграции земель в экономический и аграрный оборот. Экологи призывают к сохранению строгого радиологического контроля за сельхозпродукцией.

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