Черногория не будет спорить с США: названы перспективы задержанного «Рыбаря»

Создателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жену Валерию и еще трех его коллег задержали местные спецслужбы в Черногории. Всех их обвиняют в «гибридной пропаганде» и могут экстрадировать в США, где за информацию о журналисте Госдеп пообещал награду в $10 млн.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «МК» предположил, как может решится вопрос с Михаилом Звинчуком и почему Черногория не откажет США в экстрадиции российского журналиста.

По данным местных СМИ, Михаил Звинчук приехал в Черногорию вместе с женой и коллегами для съёмок фильма о переходе страны на визовые правила Евросоюза. Россиян несколько дней вели спецслужбы Черногории перед задержанием, которое состоялось рано утром 9 октября, в отеле Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay. Власти предполагали, что в фильме могут быть отображены негативные для Черногории факты.

Позже появилась информация о том, что Звинчука могут экстрагировать в США. Ранее Госдеп США объявил о награде в $10 миллионов за информацию о сотрудниках российского проекта «Рыбарь», включая его основателя и его жену.

Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что сейчас с вопросом вызволения российских граждан будет очень активно заниматься МИД России. Но сделать это будет очень непросто.

- Мы должны четко понимать, что и такие страны, как Турция, Египет, с которыми у нас вроде неплохие отношения, также могут по запросу западных стран предпринять действия в отношении некоторых российских граждан, - говорит эксперт. - Очень похоже, что данная поездка была достаточно непродуманна, с точки зрения вопросов безопасности. Конечно, посольство будет заниматься вызволением Михаила Звинчука и других граждан России. К сожалению, если население Черногории к России относится дружественно, то власти ориентируются на НАТО и, естественно, будут стараться всячески воспрепятствовать их возвращению.

- Есть тревожная информация, что Звинчука могут экстрагируют в США. Черногория может ответить США отказом?

- Если его экстрагируют в США, тогда решить вопрос с возвращением нашего гражданина будет очень тяжело. Есть надежда на обменный фонд... В любом случае это серьёзная проблема, которую так просто не решить, и надеяться на то, что Черногория откажется выполнять запрос США, я бы не стал. Американцы однозначно добьются своего. Такая маленькая страна, как Черногория, с США спорить не будет.