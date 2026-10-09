Число членов правящей фамилии в Японии оказалось на исходе

Все больше людей в Японии задаются вопросом, почему любимая монаршая особа страны, 24-летняя принцесса Айко, никогда не станет императрицей, а недавний опрос показал, что 72% опрошенных предпочитают женщину-императора

Как пишет The Guardian, 24-летняя принцесса Айко - самый популярный член императорской семьи Японии, но по закону она никогда не станет императрицей. По мере того, как в стране заканчиваются члены правящей семьи, все больше японцев задаются вопросом, почему.

Дискуссия набрала обороты с тех пор, как Айко, единственный ребенок императора Нарухито и императрицы Масако, превратилась из застенчивой школьницы в молодую женщину, которая чувствует себя непринужденно в обществе и СМИ.

Согласно закону, принятому почти 140 лет назад, женщинам запрещено занимать японский трон. Но это постановление противоречит общественной поддержке изменений, которые позволили бы женщине стать императрицей-регентшей и предотвратить надвигающийся кризис престолонаследия.

Императорская семья сталкивается с теми же демографическими проблемами, что и вся остальная страна: три десятилетия назад в ней насчитывалось 30 членов, а сейчас их всего 16, и только пятеро из них мужчины.

Граждане Японии поддерживают перемены, независимо от их политической принадлежности. Согласно опросу, проведенному в апреле газетой Mainichi Shimbun, 72% высказались за то, чтобы женщина стала императором, и только 10% высказались против этого.

Давление с требованием изменить закон о престолонаследии только для мужчин, принятый в 1947 году, но основанный на законодательстве, введенном в эпоху Мэйдзи в 1889 году, усиливается, вынуждая правительство Санаэ Такаити решить проблему нехватки наследников мужского пола на императорском троне.

Всего три человека составляют нынешнюю линию наследования – младший брат императора Нарухито, наследный принц Акисино; его сын, принц Хисахито; и дядя императора, принц Хитачи, которому 90 лет. Если у Хисахито, 20-летнего студента университета и первого мужчины, родившегося в императорской семье за последние четыре десятилетия, не будет сына, линия престолонаследия прервется в течение жизни одного поколения.

Предыдущие правительства пытались решить вопрос о престолонаследии, рассматривая законопроект, который, наконец, обеспечил бы гендерное равенство в узких коридорах императорского дворца в Токио. Но давление со стороны депутатов–консерваторов и рождение Хисахито в 2006 году привели к внезапному прекращению дебатов.

Премьер Такаити вызвала гнев этим летом, когда ее партия и ее консервативные союзники протолкнули поправки, которые гарантируют преемственность власти только по мужскому признаку на протяжении многих поколений.

Изменения, которые вступают в силу позднее в этом месяце, позволяют женщинам сохранять свой монарший статус после вступления в брак с лицами, не принадлежащими к императорской семье, и восстанавливают потомков по мужской линии, принадлежащих к 11 “побочным ветвям” семьи, которые покинули пределы империи после окончания второй мировой войны.

Теоретически это означает, что дальний родственник мужского пола может быть “принят” в семью при условии, что он холост и ему больше 15 лет. Если он женится и его жена родит сына, этот ребенок присоединится к линии наследования.

Судьба императорской семьи Японии привлекла международное внимание. В 2024 году комитет ООН по правам женщин призвал японское правительство разрешить женщине-императору быть избранной. Токио назвал это вмешательство “достойным сожаления” и “неуместным”, заявив, что наследование императорской власти было вопросом “фундаментальной национальной идентичности”.

Во время дебатов о пересмотре порядка наследования Санаэ Такаити заявила законодателям: “Беспрецедентный исторический факт, что императорский род продолжался по мужской линии на протяжении 126 поколений, является основой власти и легитимности императора”.