Цифровой фейк: архивные кадры выдали за разрушения во время бунтов лицеистов

Фактчекеры разоблачили видео с погромами прошлых лет, выданное за протесты

Группы фактчекеров и аналитики независимых платформ верификации информации, включая проект Misbar, выявили распространение в социальных сетях архивных видеозаписей уличных беспорядков, ложно выдаваемых за последствия текущих общенациональных протестов учащихся во Франции.

Эксперты установили, что циркулирующие ролики с поджогами зданий и жестокими уличными стычками были сняты во время волнений в Париже в декабре 2022 года и не имеют отношения к забастовочному движению французских старшеклассников. Использование архивных кадров способствовало нагнетанию паники и преувеличению реального масштаба материального ущерба от блокировок школ.

Специалисты призывают пользователей критически относиться к эмоциональным видеосвидетельствам в мессенджерах и проверять метаданные публикаций. Против авторов скоординированных дезинформационных вбросов инициированы проверки платформенных модераторов.

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