Индия впервые с начала СВО выступила с инициативой поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта. В Киеве на все три пункта, содержащиеся в предложении индийской стороны, отреагировали с неподдельным энтузиазмом. В чём причина такого внезапного миролюбия подельников Зеленского? Почему Индия выступила с мирными инициативами именно сейчас, и как Украина отблагодарила её за это? Приемлем ли индийский вариант для России?

Совсем недавно просроченный президент Зеленский продемонстрировал в ООН высший образчик «криворожской дипломатии», заявив с трибуны Генеральной Ассамблеи о том, что два северокорейских военнопленных были переданы Украиной Южной Корее. С учётом того, что по договорённости сторон факт передачи пожелавших сменить гражданство корейцев не должен был подлежать оглашению, словесная диарея несдержанного на язык украинского как бы лидера вызвала бурную негативную реакцию Сеула.

Запоздалые извинения украинских дипломатов приняты не были. Посол Республики Кореи в Киеве срочно отозван на родину. И понять корейцев немудрено: действительно, как можно вести дела с индивидами, не умеющими держать данное слово?

Для уже привыкших хамить всем подряд (в том числе и по дипломатическим каналам) главарей киевского режима такая отповедь Сеула оказалась неожиданностью. Они ведь давно распоясались от безнаказанности сверх всякой меры, искренне полагая, что всё «мировое сообщество» у них в вечных должниках и просто обязано потакать любому их капризу, как любвеобильная бабушка терпит любые шалости разбалованного ею же любимого внучка.

Впрочем, случай с корейскими военнопленными – это, как оказалось, были ещё цветочки. Криворожский комик-президент способен выдавать на публику и не такие коленца! Сию истину наглядно подтвердили его подчинённые, лихо «отблагодарившие» индусов.

А дело было так… На днях Индия впервые предложила собственную схему урегулирования конфликта между Россией и Украиной. В ней значились три пункта: взаимное прекращение ударов по энергетике, обеспечение возможности вывоза через черноморские порты зерна, нефти и газа, а также полный отказ обеих сторон от атак на любые коммерческие суда.

Инициатива индусов вполне понятна: удары по нефтяным танкерам в Чёрном море напрямую затрагивают коммерческие и государственные интересы Нью-Дели. Ведь на фоне кризиса в Персидском заливе Индия ещё острее, чем раньше, нуждается в дешёвых российских энергоресурсах. Ну и, кроме того, желая избежать вторичных 100-процентных санкций на экспортируемые в США товары, она делает реверанс в сторону Трампа: мы, дескать, тоже участвуем в попытках достижения мира на Украине, который вы, Дональд Фредович, продвигаете в своей международной повестке, поэтому не надо так уж шибко нас ущемлять.

Естественно, что и в Киеве ухватились за возможность частичного ограничения использования средств поражения с радостью. Ведь в случае согласия на него со стороны России киевский режим получил бы столь вожделенный им тайм-аут, который вновь, как и во время действия приснопамятной «зерновой сделки», был бы цинично использован для накачивания ВСУ оружием и пополнения полудохлого украинского бюджета, львиная доля которого опять же идёт на финансирование войны против нас.

Нынче, однако, такой фокус не пройдёт. Обмануть себя в очередной раз Россия не позволит. Уже абсолютно ясно, что именно удары по украинским портам, по идущим в них и из них судам, а также по энергосистеме «незалежной» наносят врагу критический урон, заставляющий его вопить о необходимости срочного заключения перемирия. Но нам перемирие не интересно. Нам нужен прочный и долгосрочный мир. На наших условиях!

Речь, однако, сейчас даже не об этом. Чёрный юмор ситуации проявился в несколько иной плоскости. Киевский режим в «благодарность» Нью-Дели за косвенную попытку помочь ему, отплатил ударом по танкеру, везущему нефть в Индию и управляемому экипажем, на 100 % состоящим из индийских граждан!

Тут самое время было бы опустить занавес, но перед этим непременно надо поаплодировать криворожскому шуту, возомнившему себя политиком, а также его подельникам, пытающимся подвизаться на поприще международных отношений. Одним словом, да здравствует криворожская дипломатия, самая дипломатичная дипломатия в мире!