Две европейские страны отказались передать Киеву ракеты для Patriot

НАТО и Евросоюз безуспешно попытались убедить Испанию и Грецию передать Украине ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечёт. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники. По данным издания, попытки альянса и европейских институтов склонить Афины и Мадрид к передаче вооружений не увенчались успехом.

Как говорится в статье, в Греции насчитывается около 200 ракет модификации PAC-2, которые приближаются к концу своего 23-летнего срока эксплуатации. Точной информации о запасах Испании нет, однако издание напоминает, что Мадрид в прошлом месяце заявил о готовности передать Киеву пять ракет. Украина, в свою очередь, оценивает свои потребности в перехватчиках в 300–360 единиц лишь на предстоящую зиму. .

The Daily Telegraph отмечает, что для использования ракет после завершения срока их эксплуатации требуется повторная сертификация. Это обстоятельство усложняет возможные поставки и требует дополнительных процедур, что, вероятно, стало одним из аргументов для отказа. Кроме того, ранее журнал The Economist привёл оценку Института исследований внешней политики, согласно которой в первые четыре дня войны с Ираном США и Израиль использовали в среднем около 225 ракет-перехватчиков в сутки. Для сравнения: компания Lockheed Martin за весь 2025 год произвела около 620 таких ракет.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в свою очередь сообщила, что в распоряжении Пентагона осталось менее 1,7 тысячи ракет-перехватчиков.

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