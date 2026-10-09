"Это аморально": Мерц высказался о встрече экс-канцлера ФРГ с Путиным

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о визите экс-главы немецкого кабинета Герхарда Шрёдера к российскому лидеру Владимиру Путину. Ответ Мерца обнародовал Clash Report, опираясь на слова представителя правительства Германии.

Согласно материалу, поездка вызвала у Мерца шок. Он назвал приезд Шрёдера к Путину на торжество по случаю дня рождения «аморальным» поступком.

Другую позицию занял депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штенгер. Он напомнил, что Шрёдер принадлежит к немногим немцам, «имеющим доступ к Путину». Штенгер допустил, что визит сочтут успешным, если он «продвинет достижение мира хотя бы на миллиметр».

Поездка Шрёдера в Москву была связана с делами. Он приехал в российскую столицу на переговоры с руководством сети «Глобус». О том, что он находится в городе, Владимир Путин узнал из журналистских публикаций и захотел пригласить давнего знакомого. В пресс-службе Кремля раскрыли подробности: узнав от журналистов о приезде Шрёдера, глава государства позвал его к себе. В сообщении говорится, что президент пригласил старого друга домой, и Шрёдер находился рядом с Путиным, когда тот накануне праздновал день рождения.

Кремль также обнародовал кадры со встречи. На них Путин и Шрёдер стоят рядом, а позади видна русская печь.

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