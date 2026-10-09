NYT сообщила об обсуждении в ЕС кибератак на российские города

Европейские аналитики обсуждают способы ужесточить сдерживание России. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT). Эксперты рассматривают применение киберсредств для воздействия на инфраструктуру.

«Добиться единой позиции в Евросоюзе по вопросу возможных действий против России может быть непросто. ЕС не должен каждый раз реагировать только на отдельные происшествия», — отметил бывший сотрудник разведки НАТО Дэвид Кэттлер.

Эксперты не исключают использование инструментов для вывода из строя инфраструктуры крупного российского города. Также рассматривается вариант атаки на метрополитен столицы. Такие действия могли бы стать серьёзным предупреждающим сигналом. Европейские государства пытаются выработать ответ на гибридную активность России. Они рассматривают несколько направлений одновременно.

Ранее в Кремле и МИД России, комментируя подобные западные обсуждения, называли их «страшилками». Российские власти расценивали такие заявления как прямые угрозы в адрес Москвы. Официальные лица подчёркивают, что Россия сама постоянно подвергается кибератакам со стороны западных стран.

Помимо прочего, Москва неоднократно предлагала заключить международные соглашения по кибербезопасности. Однако западные партнёры игнорируют эти инициативы. В ответ на гибридные угрозы Россия разрабатывает собственные меры защиты критической инфраструктуры.

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