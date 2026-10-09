Евросоюз отправит в Ливан военную миссию из сотни бойцов

Евросоюз намерен создать в Ливане военную миссию, у которой будет постоянный состав. Об этом сообщило издание Rapporteur.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, находясь с поездкой в Бейруте, рассказала, что уже 12 октября главы внешнеполитических ведомств стран сообщества способны официально открыть эту миссию. По замыслу, её постоянный контингент составит около 100 бойцов.

Основную часть сил, как ожидается, предоставят Италия, Франция и Испания. При этом Париж и Рим уже конкурируют за право возглавить структуру. Большая часть личного состава будет находиться в Бейруте. Размещать военных на юге Ливана, рядом с израильской границей, не планируется.

В сентябре Кая Каллас говорила о нехватке кораблей для европейской военно-морской операции Aspides в Красном море. Её начали, чтобы обезопасить торговое судоходство от атак йеменских хуситов, которые продолжают нападать на коммерческие суда из-за ближневосточной ситуации.

Aspides действует с начала 2024 года. Она сопровождает и охраняет торговые суда в Красном море, Аденском и Персидском заливах. Однако боевых кораблей, выделяемых странами-участницами, не хватает для полноценного патрулирования. Хуситы время от времени бьют по судам, связанным с Израилем и США. Из-за этого судоходные компании вынуждены обходить зону конфликта, маршруты удлиняются, а перевозки дорожают.

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