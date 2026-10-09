Fars сообщило о взрывах на юге Ормузского пролива

В Ормузском проливе произошли взрывы после подрыва танкеров на минах

Несколько мощных взрывов произошли в южной части Ормузского пролива. По данным агентства Fars со ссылкой на военные источники, причиной стали подрывы танкеров на морских минах.

По утверждению источников агентства, суда столкнулись с минами, размещенными в районе пролива. При этом официального подтверждения этой информации из независимых источников пока не поступало.

Fars не приводит данных о количестве поврежденных судов. Также неизвестно, есть ли среди членов экипажей погибшие или пострадавшие.

Информация о происшествии появилась на фоне сохраняющейся напряженности в Ормузском проливе. Международные службы ранее сообщали о нескольких атаках на танкеры в этом районе, однако причины повреждений в разных случаях устанавливаются.

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