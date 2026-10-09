Французские министры попытались утихомирить разбушевавшихся учащихся: получается так себе

Старшеклассники снова блокировали школы и прошли маршем по городам по всей Франции, обещая продолжить свою кампанию против плохого состояния национальной системы образования на 10-й день протестов, в результате которых сотни человек получили ранения.

В четверг большие толпы людей вышли на улицы в основном для проведения мирных демонстраций в таких городах, как Лилль, Ренн, Нант, Лион, Тулон и Марсель, в то время как в Париже большая процессия прошла через центр города к площади Бастилии, пишет The Guardian.

Около 25 000 учащихся собрались на площади на востоке столицы, некоторые из них взобрались на монумент в ее центре, посвященный июльской революции 1830 года во Франции, размахивая трехцветным флагом и распевая "Марсельезу".

С наступлением вечера сотрудники спецназа применили слезоточивый газ и гранаты для разгона толпы, а также неоднократно применяли дубинки, чтобы разогнать протестующих, некоторые из которых бросали бутылки, брусчатку и другие предметы в бронированные подразделения.

Министр образования Эдуард Жеффре сообщил телеканалу TF1 в четверг вечером, что 3000 дополнительных учителей будут направлены примерно в 100 средних школ, которые, как было установлено, испытывают особенно острую нехватку учителей, “с завтрашнего дня по вторник”.

Жеффре сказал, что он также даст разрешение на набор “нескольких сотен” новых учителей. Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что правительство предложит поправки к бюджету на 2027 год, чтобы “воплотить некоторые требования учащихся в конкретные меры, особенно в отношении замены учителей”.

Ранее учащиеся заявили, что реакция правительства была недостаточной. Ряд Рани, президент профсоюза учащихся одной из старших школ, заявил, что протестующие не услышали “никаких конкретных мер, никакого ответа на наши требования”. Движение “будет продолжаться”, - сказал он.

Сабрина Харбах из другой студенческой ассоциации заявила, что протесты из-за нехватки учителей, длинных школьных часов и ветхих зданий будут продолжаться “до тех пор, пока не будет выделено 10 миллиардов евро” - сумма, которую, по словам студентов и некоторых левых политиков, необходимо срочно инвестировать в школы Франции.

Согласно опросу, проведенному Elabe для BFM TV, 72% французов считают требования студентов законными, но 55% из них считают, что протесты должны прекратиться. Профсоюзы призвали провести еще один национальный день действий в поддержку студентов в следующий вторник.

Министерство образования сообщило, что число школ, которые были вынуждены закрыть, сократилось по сравнению с предыдущими днями: 224 были закрыты в четверг утром и 157 - к обеду, что означает, что около 95% средних школ страны были открыты хотя бы частично.

За последние две недели некоторые демонстранты поджигали мусорные баки возле своих школ, разрушали автобусные остановки и бросали снаряды в полицейских, которые в ответ применяли дубинки, слезоточивый газ и гранаты для подавления беспорядков. По меньшей мере 215 подростков, 89 школьных сотрудников и 761 полицейский получили ранения с начала протестов, которые были вызваны хронической нехваткой учителей, переполненными классами, ветхими зданиями и долгими учебными днями.

Правительство в среду приостановило применение полицией светошумовых гранат после того, как подростку оторвало руку, заявив, что было бы “чрезмерно” говорить о “полицейских репрессиях” и отрицая, что у офицеров были “приказы противостоять” молодым протестующим.

Протесты потрясли правительство, оказавшееся между требованиями народа инвестировать в ухудшающиеся государственные услуги и давлением со стороны рынков с целью сокращения растущего дефицита бюджета Франции и огромного долга, которые являются одними из самых высоких в ЕС.