Генсек ООН осудил санкции США в отношении МУС

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил санкции введенные США в отношении Международного уголовного суда (МУС) как структуры.

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, слова которого приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Как заметил Дюжаррик, введенные американцами санкции стали серьезным ударом по коллективному стремлению к международному уголовному правосудию.

Представитель Гутерриш добавил, что ограничительные меры повлияют на способность МУС выполнять крайне важный мандат, в том числе в отношении ситуаций, переданных ему Советом Безопасности ООН и государствами-подписантами Римского статута.