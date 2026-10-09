Германия и Франция подтвердили курс на создание совместного танка

Германия и Франция намерены продолжить совместную разработку танка будущего MGCS (Main Ground Combat System), однако не исключено, что проект будет реализован в сокращённом виде. Об этом заявили министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр Вооружённых сил Франции Катрин Вотрен во время посещения оборонного предприятия в Бордо. Их слова приводит агентство DPA.

Писториус подчеркнул: проект MGCS не завершён и не закрыт, никто его не отменял. Напротив, по его словам, это ключевой проект германо-французского сотрудничества в области сухопутных систем.

Глава оборонного ведомства ФРГ добавил, что реализации проекта «абсолютно ничего не угрожает» и он имеет стратегическое значение для вооружённых сил обеих стран. Вотрен, в свою очередь, подтвердила, что создание боевого танка остаётся актуальным.

При этом министры не уточнили, будет ли, как планировалось изначально, создан единый совместный танк — или же речь пойдёт лишь о сетевой интеграции немецкой и французской моделей в общую боевую систему. Последний сценарий означал бы существенное сокращение масштабов программы.

Ранее аналогичные изменения претерпел другой совместный проект Парижа и Берлина — по созданию европейского истребителя нового поколения FCAS, разработка которого была окончательно прекращена летом 2026 года.

Новая волна дискуссий вокруг MGCS возникла после выступления начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона на слушаниях в парламенте. Военачальник заявил, что Берлин решил выйти из проекта. Позднее во французском Генштабе пояснили, что программа создания танка задерживается.

На переходный период ФРГ и Франция разработают собственные модификации для замены стоящих на вооружении танков Leopard 2 и Leclerc. В ведомстве добавили, что сроки MGCS сдвигаются, а приоритетом станет развитие сетецентрических систем управления, автоматизации и роботизации.

Проект MGCS был запущен в 2017 году. Его цель — создать основной боевой танк, который придёт на смену Leclerc во французской армии и Leopard 2 в армии ФРГ. Общая стоимость программы оценивается примерно в 100 миллиардов евро. Однако, как отмечало агентство AFP, после присоединения к проекту германского оборонного концерна Rheinmetall в 2019 году разработка затормозилась из-за промышленных и политических разногласий между французскими и немецкими участниками.

Кроме того, немецкие компании параллельно работают над собственным танком Leopard 3, первые образцы которого планируется принять на вооружение в начале 2030-х годов, тогда как боеготовность MGCS ожидается не ранее 2040-х.

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