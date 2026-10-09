Главу ФБР попросили об одной услуге, связанной с Россией

The Atlantic: глава ФБР Пател не ответил на призыв отменить поездку в РФ

Директор ФБР Кэш Пател оставил без ответа обращение конгрессменов-демократов с призывом отказаться от якобы готовящейся поездки в Россию. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источник.

По сведениям журнала, законодатели Джейми Раскин и Джим Хаймс направили Пателу письмо с просьбой передумать и отменить визит. Они также хотели, чтобы он уведомил Конгресс о своих планах.

Ответа от директора ФБР не последовало.

Раскин занимает пост старшего демократа в юридическом комитете Палаты представителей, а Хаймс является заместителем председателя комитета по разведке.

Ранее Politico со ссылкой на источник сообщала, что Пател собирается посетить Россию в середине октября. В ФБР эту информацию не подтверждали.

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