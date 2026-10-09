Главы государств Каспийского региона собрались на экосаммит

Президент России Владимир Путин по завершении саммита Содружества Независимых Государств продолжил участие в многосторонних международных мероприятиях, которые проходят в туркменской национальной туристической зоне «Аваза». Вместе с другими лидерами стран, имеющих выход к Каспийскому побережью, он принял участие в экологическом саммите, посвящённом тяжёлым природным проблемам, с которыми сталкивается крупнейшее в мире солёное озеро.

Каспийское море страдает от обмеления, а загрязнение его побережья нарушает и без того хрупкую экосистему водоёма. Именно эти вопросы стали центральной темой встречи, призванной объединить усилия прикаспийских государств для сохранения уникального природного объекта.

Помимо Владимира Путина и хозяина саммита — президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, — в мероприятии приняли участие лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Ирана Масуд Пезешкиан. За столом переговоров собрались руководители всех пяти стран, чьи территории расположены на каспийском побережьем.

Россия считает поддержание мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе важнейшей задачей. Сохранение природной среды рассматривается как один из необходимых элементов сотрудничества и добрососедства между государствами региона. Экологическая повестка в данном контексте тесно связана с вопросами устойчивого развития и совместного использования природных ресурсов, что требует согласованных действий всех участников.

Нынешний экологический саммит стал продолжением серии многосторонних контактов, проходящих в «Авазе», и подтвердил готовность прикаспийских стран сообща реагировать на общие вызовы. Обмеление Каспия и загрязнение его акватории носят трансграничный характер, а значит, их решение невозможно без координации усилий на межгосударственном уровне.

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