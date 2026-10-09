Голос поколения Z: лидер индийских студентов бросила политический вызов Моди

29-летняя президент студенческой ассоциации AISA Неха Бора стала ключевым символом масштабных молодежных протестов поколения Z в Индии, направленных против решений правительства Нарендры Моди и руководства Избирательной комиссии страны, сообщает сингапурская газета The Straits Times.

Поводом для уличных манифестаций в Нью-Дели стало исключение свыше 130 миллионов избирателей из государственных списков, что оппозиция сочла попыткой подрыва электорального процесса. После побега из-под стражи активистка объединила студенческие движения и независимых депутатов, требуя немедленной отставки главы избиркома Гьянеша Кумара.

Политологи называют выступления молодежи одним из наиболее серьезных общественных вызовов для правящей партии за последние годы. Протестные координаторы готовят новые шествия в крупнейших университетских центрах.

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