Граждан Латвии арестовали по подозрению в незаконном проникновении на территорию военной базы

Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на базу британских Королевских ВВС Молсуорт, где расположены разведывательные центры НАТО и США. Полиция обнаружила брошенный автомобиль и небольшую дыру в ограждении. Сообщается, что мужчины были задержаны около двух часов ночи и теперь подозреваются в посещении запрещённого для гражданских лиц места с целью, наносящей ущерб Великобритании.

Согласно данным британских СМИ, двое мужчин были арестованы по подозрению в проникновении за ограждение по периметру базы Королевских ВВС, используемой военной разведкой НАТО и США. Полиция сообщила, что оба являются гражданами Латвии и в настоящее время проживают в Великобритании.

Полиция Министерства обороны, осуществляющая патрулирование на военно-воздушном полигоне Молсворт, обнаружила брошенный автомобиль, а также была найдена небольшая брешь в ограждении по периметру. Правоохранительные органы сообщила, что опасения по поводу транспортного средства привели к отправке специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов для проведения дополнительных проверок, прежде чем полицейские забрали его для обыска.

Расследование ведётся сотрудниками полиции по борьбе с терроризмом. Мужчины были первоначально арестованы по подозрению во вторжении на запрещённый объект и нанесении ущерба в результате преступных действий и доставлены в полицейский участок Кембриджшира, а с тех пор им выдвинули обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьёй 4 Закона о национальной безопасности, которая заключается в «посещении запрещённого места с целью, наносящей ущерб Великобритании».

Напомним, что на авиабазе Молсуорт находится разведывательный центр НАТО и операций США в Европе и Африке, а Объединённый центр НАТО оказывает поддержку Верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе и оперативному командованию альянса, отвечающему за планирование и проведение операций организации.

Представитель Европейского командования США заявил: «Пока мы оцениваем состояние глобальной безопасности, силы США остаются в состоянии наивысшей готовности. Мы также хотели бы выразить нашу благодарность Великобритании за тесное сотрудничество с вооружёнными силами США в вопросах безопасности».

В настоящее время сотрудники полиции проводят обыски в домах задержанных в связи с расследованием. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган отметила: «Мы прекрасно осведомлены о недавнем повышенном интересе и обеспокоенности вокруг военных объектов, но на данном этапе нет ничего, что указывало бы на то, что этот инцидент связан с событиями на военно-воздушных силах Великобритании в Фэрфорде на прошлой неделе. Наше расследование этого инцидента находится на самой ранней стадии. Большая часть работы направлена на выявление возможных причин присутствия этих людей на месте происшествия, но я должен подчеркнуть, что на данном этапе мы придерживаемся непредвзятого подхода, и расследование продолжается».