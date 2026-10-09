Интеграция труда: министры стран Залива обсудили укрепление кооперации

Министры труда и социальной политики государств Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГПЗ) провели расширенное совещание, посвященное координации трудовой политики и повышению мобильности кадров в регионе, сообщает официальный портал GCC Secretariat General.

В центре дискуссий находились вопросы гармонизации трудового законодательства, реализация стратегии развития человеческого капитала на 2024–2029 годы и расширение занятости граждан стран Залива в частном секторе экономики. Участники подчеркнули важность внедрения передовых стандартов профессионального обучения и взаимного признания квалификаций.

Укрепление институционального взаимодействия направлено на снижение зависимости экономик Залива от иностранной рабочей силы. Стороны наметили новые совместные проекты в рамках устойчивого развития региона.

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