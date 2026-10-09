Интрига в Осло: Норвежский комитет выбирает лауреата Премии мира из 287 кандидатов

Норвежский нобелевский комитет завершает определение победителя Нобелевской премии мира 2026 года, рассматривая 287 официальных заявок, сообщает информационное агентство Daily Tribune со ссылкой на AFP. В общий перечень претендентов вошли 208 индивидуальных кандидатов и 79 международных структур, отстаивающих гуманитарное право.

Среди фаворитов эксперты называют международные суды (включая Международный уголовный суд), гуманитарные агентства по защите детей в зонах конфликтов и экипажи МКС как образец трансграничного партнерства. Имя обладателя престижной награды с призовым фондом около $1,2 миллиона будет официально объявлено в Осло.

Аналитики отмечают повышенную политическую чувствительность решения комитета на фоне масштабных региональных войн. Итоги голосования традиционно привлекают глобальное внимание правительств и правозащитных организаций.

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