Известно, когда состоится телефонная беседа президентов РФ и США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, когда состоится телефонная беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, ожидать этого можно уже в ближайшее время.

«Скоро», - так коротко прокомментировал журналистам Песков этот вопрос.

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не обсуждал 9 октября с лидерами стран Содружества Независимых Государств тему специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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